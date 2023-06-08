Странное увлечение звезды «Беспринципных»: такое точно в голову не придет

В последнее время имя Павла Деревянко на слуху у большинства любителей российского кино. Каждый год актер снимается сразу в нескольких успешных проектах, и довольно часто ему предлагают играть главных героев. На экране он появлялся в амплуа серьезного бизнесмена, брутального тренера или даже политика. А роль Славика из сериала «Беспринципные» открыла для артиста абсолютно новые горизонты в карьере.

Впрочем, раньше харизматичный мачо не мог и мечтать о таком ошеломительном успехе. К тому же его привлекал совершенно иной вид деятельности. Деревянко виртуозно создавал модельные прически и даже поступил в училище, чтобы стать парикмахером. По всей видимости, странное хобби все же надоело юноше.

Позже он открыл для себя театральную сцену и по сей день с ней не расстается. Хотя теперь большую часть времени он все же посвящает кино и сериалам, а не спектаклям.