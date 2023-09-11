Странная пара: мало кто знает, что Кеосаян встречался с самой красивой блондинкой 90-х

Развод Тиграна Кеосаяна с Аленой Хмельницкой в свое время стал сенсацией. Еще больше публика удивилась, узнав, что режиссер сумел подружить бывшую супругу и «разлучницу» в лице его новой жены. Но это еще не все любопытные факты о личной жизни знаменитости.

В начале своей карьеры в российском шоу-бизнесе постановщик закрутил роман с самой красивой блондинкой 90-х. Совмещая приятное с полезным, он снял своей возлюбленной клип на песню «Посмотри в глаза».

Да, Наталья Ветлицкая точно так же, как и в одном из своих хитов, стала «рабой любви» талантливого кинодела. Многим эта пара казалась странной. Не все понимали, что же главный секс-символ страны нашла в малоизвестном Кеосаяне, который и в молодости был далеко не красавцем. Но вскоре пелена с глаз популярной исполнительницы спала. Возлюбленные расстались — их мимолетная связь осталась в далеком прошлом.