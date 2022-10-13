Страна знала ее наизусть: куда исчез исполнитель песни «Черные глаза»

Айдамир Мугу стал известен в 14 лет, выпустив свой главный хит «Черные глаза». Тысячи поклонников по всей стране наизусть знали слова песни, а критики не сомневались, что молодого певца ждет успешная карьера. Однако спустя некоторое время он пропал из поля зрения массового слушателя.

Как оказалось, после выхода «Черных глаз» Мугу активно занялся музыкальной карьерой. Он попал под покровительство продюсера Олега Челышева, который ранее сотрудничал с Жасмин. Вместе с ним он выпустил сольный альбом, а потом отправился в гастрольный тур.

Всего за годы карьеры музыкант представил уже три полноценных пластинки. Он до сих пор занимается музыкой, работает в Министерстве культуры Адыгеи и развивает свой ресторанный бизнес, а свободное время посвящает супруге Зареме. Однако музыканту, несмотря на старания, пока не удалось выпустить композицию, которая стала бы такой же популярной, как «Черные глаза».