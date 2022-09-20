Страна его чуть не потеряла: что стало с Ростом после «Осторожно, модерн!»

Карьера шоумена развивалась не так блестяще, как у его друга Дмитрия Нагиева.

Юмористический сериал «Осторожно, модерн!» прогремел на ТВ в конце 90-х годов. Дуэт Сергея Роста и Дмитрия Нагиева разыгрывал смешные сценки, исполняя не только мужские, но и женские роли. В 2001 году было запущено шоу «Осторожно, модерн! 2», но спустя 3 года оно было закрыто. Как оказалось, крепкая дружба обернулась большим разочарованием.

В интервью Рост рассказывал, что представитель Дмитрия заявил о намерении актера получить главные роли. Сергею же предложили писать сценарии и появляться в некоторых эпизодах нового шоу. От такой работы Рост отказался, поэтому к вышедшему следом проекту «Осторожно, Задов!» отношения уже не имел.

С тех пор общение с другом у Сергея было прервано. Он работал сценаристом и конферансье, вел передачу «Шестое чувство», выступал в качестве актера в программе «Слава Богу, ты пришел!». Он до сих пор снимается в некоторых фильмах и сериалах, где ему достаются преимущественно второстепенные роли. Кроме того, Рост получает доход от появления в рекламе.

А несколько лет назад поклонники чуть не потеряли артиста. Он попал в крупное ДТП по дороге на репетицию в театр. В такси, где находился Рост, врезалась большая иномарка. Столкновение было таким сильным, что машины не подлежали восстановлению. А Сергей лишь чудом остался жив.

Инцидент он воспринял как знак о том, чтобы больше ценить отведенные ему дни. Теперь 57-летний Рост мечтает о создании фильма, который получил бы «Оскар».