Страха одиночества нет: чего на самом деле боится 73-летняя Пугачева

Алла Пугачева и Максим Галкин стали мужем и женой в 2011 году, а спустя два года стали родителями. Многие предполагали, что на брак Примадонну подвиг страх остаться одной. И якобы именно поэтому она решилась стать матерью в 64 года. Однако, как оказалось, артистка совсем не боится одиночества или старости и переживает совсем о другом.

По словам исполнительницы, главный ее страх — стать для близких обузой. Пугачева опасается, что однажды уже не сможет позаботиться о себе, поэтому родным придется посвящать все свое время ей и следить за каждым ее шагом.

«Старости не боюсь, а вот немощи... Это ужасно. Если честно говорить. Только этого боюсь», — цитирует слова знаменитости «Экспресс газета ».

При этом артистка не скрывает: она хотела бы скончаться «здоровенькой», лишь бы только не усложнять жизнь людям вокруг и своим близким.