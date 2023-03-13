Страх довел до трагедии: судьба звезды комедий СССР заставит вздрогнуть любого

Советским зрителям Тамара Носова была известна как настоящая королева комедии. Ее яркие персонажи в фильмах «Карнавальная ночь», «Королевство кривых зеркал», «Женитьба Бальзаминова», «Свадьба в Малиновке» и многих других хоть и считались эпизодическими, но никого не оставили равнодушным.

Однако в жизни комедийная звезда была тревожным и мнительным человеком. Всю жизнь ей казалось, что близкие и друзья готовы бросить ее или предать. Этот страх одиночества преследовал Носову и привел ее к трагедии.

Истоки тревоги крылись в детстве актрисы. После смерти матери отец отдал полуторагодовалую Тамару в детский дом. Девочку взяла на воспитание приемная семья, но новый отец вскоре быстро исчез, не справившись с ответственностью. Это ощущение утраты Носова пронесла через всю жизнь.

Она бросалась из отношений в отношения, не желая ни одного года оставаться одной. После брака с сотрудником МИДа Тамара встречалась сначала с артистом Юрием Боголюбовым, позже с писателем Виталием Губаревым. С 70-х годов Носова жила с артистом Николаем Засеевым. Тревожность не могла не сказаться на личности актрисы: она начала испытывать проблемы с памятью, сознательно отказывалась от общения с людьми.

Как сообщается в документальном фильме «Не бросай меня», в последние годы жизни Носова, как и боялась, осталась одна. Ее жилье «заросло» грязью, средств не хватало, чтобы заплатить даже за коммуналку. Она не пускала в квартиру социальных работников, которые оставляли пакеты с продуктами возле двери. Именно по накопившимся мешкам соседи и поняли, что с Тамарой что-то случилось. После вскрытия двери 79-летнюю женщину нашли лежащей на полу в окружении тараканов и крыс. Оказалось, что у нее произошел инсульт. Ее забрали в больницу, где она скончалась через несколько дней.