Страдающая из-за болезни Селин Дион изменилась до неузнаваемости (фото)
Сейчас знаменитая исполнительница не похожа сама на себя.
После выхода фильма «Титаник» имя исполнившей заглавную песню My Heart Will Go On канадской певицы Селин Дион узнал весь мир. Некоторые до сих пор считают, что ничего более значимого в ее карьере так и не было. Хотя это, конечно, далеко не так: статус суперзвезды певица получила задолго до этого, еще в 1988 году победив на «Евровидении», а затем выпустив несколько альбомов, почти сразу ставших «золотыми».
Тем не менее в масштабах всего мира Дион стала по-настоящему популярна именно после «Титаника». Ее называли одной из самых влиятельных женщин в мире в музыкальной индустрии, настоящей королевой поп-музыки.
В последние годы Селин почти не общалась с поклонниками, не давала интервью и не оказывалась в объективах фотоаппаратов и телекамер. Но недавно певицу все-таки удалось заснять в Нью-Йорке вместе с подругой, и фанаты оказались поражены тем, как сильно постарела любимая исполнительница. Никакие стильные наряды не смогли скрыть морщины и дряблую кожу Дион.
Возможно, это связано с тем, что уже больше года исполнительницу мучают боли в мышцах, причину которых врачи не могут установить до сих пор. Певице ставят самые разные диагнозы — от стресса до проблем с щитовидной железой и печенью.