Страдал не только от фамилии: ахнете, узнав о бедах Вячеслава Невинного

Создатель непревзойденных советских комедий Леонид Гайдай порой отличался своеобразным подходом к своим актерам. Некоторым из них пришлось несладко на съемках фильма «Не может быть!».

Курьез произошел с артистом Вячеславом Невинным, который сыграл ушлого братца главной героини в первой новелле «Преступление и наказание». Гайдай утвердил его на роль в тот момент, когда актер находился в другом городе на съемках. Артист заторопился в Астрахань, где начали снимать «Не может быть!», и хотел вылететь сразу же после окончания рабочего процесса, но сделать это не смог.

Невинный попросил администратора купить для него билет. Однако погода испортилась, а съемки откладывали. Когда же, наконец, Гайдай запустил рабочий процесс, то прислал телеграмму Невинному: «Съемка сегодня Астрахани не может быть Гайдай».

К сожалению, депешу получил администратор, который не сообразил, что речь идет о фильме с названием «Не может быть!». Он сдал только что купленный билет Невинного, так как посчитал, что Гайдай отменил съемки. Вероятно, режиссер сделал это сознательно, ведь он любил подобные сатирические шутки. Но так как Гайдай уже тогда имел статус великого мэтра, актеру пришлось забыть про обиду и простить его выходку.