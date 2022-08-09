«Страдает заболеванием»: Фадеев сообщил россиянам грустную правду про Макаревича

Максим Фадеев не прошел мимо недавних заявлений Андрея Макаревича. В эфире зарубежного радио певец позволил себе несколько неоднозначных высказываний в сторону России. Продюсер не сдержался и раскритиковал коллегу, чье имя сейчас на слуху. В Telegram-канале он сообщил, что обычно игнорирует признания артистов, но не мог не заметить, как Макаревич свободно объясняется «с позиции Бога». Фадеев даже предположил, что это может свидетельствовать о болезни.

«Мне кажется, что Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое в психологии называется нарциссизм», — отметил Фадеев.

Продюсер заявил, что ранее уже видел в поведении артиста признаки снобизма, но теперь Макаревич превзошел себя. Фадеев обратился к артисту в Сети, добавив, что его заслуги в творчестве довольно посредственны. Некоторые комментаторы написали, что продюсер просто завидует популярности Макаревича. Но большинство подписчиков с мнением Максима согласились.