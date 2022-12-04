Страдает от облысения и ожирения: жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать

Билли Зейн блистал на экране в роли богача Каледона Хокли в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». Зрители помнят, что Роуз променяла его на Джека, которого воплотил Леонардо ДиКаприо. Как показало время, героиня сделала правильный выбор.

Если ДиКаприо по-прежнему остается красавчиком, то Зейн за прошедшие годы изменился не в лучшую сторону. Актеру не удалось сохранить свою популярность и очарование: о нем давно ничего не было слышно.

Как оказалось, похвастаться жениху Роуз попросту нечем. Давно не появлявшийся на съемочной площадке актер полностью лишился своей некогда густой шевелюры, и сегодня он полностью лысый. Остался артист и без стройной фигуры: он обзавелся лишними килограммами и выдающимся животом.

Несмотря на это, 56-летний Зейн все еще пользуется успехом у женщин. Впрочем, свой выбор он давно сделал. Актер счастлив с моделью Кэндис Нэйл, которая подарила ему двух дочерей.