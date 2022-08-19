Столкнулись впервые: как на самом деле прошла встреча Анны Асти с новой солисткой Artik & Asti

После того, как в этом году группа Artik & Asti обзавелась новой солисткой Севиль, поклонники гадали, как Анна Асти отнесется к своей замене. Ранее певица объявила о начале сольной карьеры, а ее экс-партнер по коллективу Артик намекнул, что расстались они не слишком мирно. Встреча двух певиц была неизбежной, ведь и группа, и Анна сейчас активно выступают на музыкальных мероприятиях. И, как выяснилось, звездные девушки обошлись без конфликтов.

Севиль призналась, что их личное знакомство с Асти произошло совсем недавно, в гримерке за сценой одного из концертов. По ее словам, они тепло пообщались и пожелали друг другу удачи. А Анна еще и поздравила солистку Artik & Asti с попаданием в успешный коллектив.

«Я из тех людей, что живут без ожиданий», — отметила Севиль, добавив, что не задумывалась, как пройдет ее встреча с Анной, в отличие от фанатов.

Солистка подчеркнула в шоу «Тема » на RU.TV, что не склонна принижать творчество Асти. Напротив, Севиль уже познакомилась с ее сольными хитами и нашла их довольно интересными.