Стоит насторожиться каждой: вот из-за чего Брижит Бардо распрощалась с красотой

В 50-е и 60-е годы Брижит Бардо была воплощением женственности и сексуальности. Легендарная актриса французского кино обладала точеной фигурой, пухлыми губами и нежной кожей. Однако с возрастом внешность Бардо стала резко меняться в худшую сторону.

Уже к 40 годам лицо Брижит стало отечным и деформированным. Также у нее появилось множество мелких морщинок под глазами, а кончики губ резко опустились вниз. Причиной этих метаморфоз стал не только возраст, но и образ жизни актрисы.

Бардо проводила много времени на солнце, которое пагубно воздействует на кожу и провоцирует старение. Также звезда картины «Бабетта идет на войну» отказалась от белковой пищи, что тоже отразилось на ее внешности. У Бардо появились мелкие морщины из-за того, что кожа стала слишком тонкой. Поэтому всем, кто злоупотребляет солнцем и диетами, следует насторожиться.

Однако эти изменения не огорчают 88-летнюю Брижит. Она предпочла естественное старение и гордится этим. Видимо, секс-символ 60-х согласна с французской поговоркой «Лицо без морщин — это отсутствие лица».