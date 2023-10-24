Стоило выключить фонограмму: дочь Успенской забросали камнями во время выступления

Любовь Успенская гордится успехами любимой и единственной дочери в российском шоу-бизнесе. Между тем, по мнению многих, гордиться тут нечем.

Татьяна Плаксина окончательно поборола свою зависимость от запрещенных препаратов и занялась делом. Поклонники королевы шансона пришли в восторг от вокальных данных ее наследницы, отметив, что та поет даже лучше своей звездной матери.

Однако во время недавнего выступления исполнительницу забросали камнями. Хейтеры твердят: стоило только выключить фонограмму, как вся правда о голосе знаменитости вышла наружу. Талантом тут даже не пахнет.