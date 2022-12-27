Стивена Спилберга вынудили покаяться: всему виной культовый фильм ужасов

Ни один режиссер не отказался бы повторить успех Стивена Спилберга, подарившего миру фильм ужасов «Челюсти». Картина, премьера которой случилась в 1975 году, заполучила три «Оскара» и довольно долгое время била все рекорды популярности. Вот только создатель ленты сожалеет об этом.

Спилберг чувствует свою вину за то, что творилось во всем мире после выхода его детища на экраны. Дошло до того, что кинодел посчитал нужным публично покаяться в содеянном.

«Выход фильма „Челюсти“ вызвал повсеместный бум охоты на акул. Это означает, что я приложил руку к тому, чтобы популяция этого прекрасного хищника оказалась под большой угрозой», — отметил Спилберг.

По уверению режиссера, снимая свой проект, он преследовал совсем другую цель. Кинодел верил, что те, кто увидят результат его работы, никогда больше не пожелают войти в воду.