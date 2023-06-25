Стилист превратил 65-летнюю женщину в красотку: оцените ее новый образ

Она не верила, что может быть настолько привлекательной.

На плечи многих представительниц прекрасного пола ложиться не только изнурительная работа, но и забота о близких. Поэтому случается так, что дамы просто забывают уделять себе должное внимание.

Так произошло и с 65-летней Ли Энн. Она ухаживала за больной мамой и просто не успевала заниматься собой. Уставшая женщина почти отчаялась, когда попала в руки к Кристоферу Хопкинсу.

Он уже давно стал мастером своего дела, поэтому преображение пенсионерки не стало для него сложной задачей.

Первым делом популярный стилист занялся волосами клиентки. Он избавился от седины и покрасил корни. Аккуратные локоны омолодили красавицу которая не верила что может выглядеть настолько привлекательно. Впрочем, на этом мастер не остановился. Легкий макияж в естественных оттенках подчеркнул глаза и губы Ли Энн. А нежный румянец сделал ее лицо более свежим и сияющим.