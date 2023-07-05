Стилист омолодил 50-летнюю кошатницу за день: этот способ доступен каждой

Героиня шоу «Рогов в деле» Мария в 50 лет жила одна с девятью кошками. В какой-то момент женщина поняла, что стала той самой «кошатницей», которой предстоит коротать свою жизнь в одиночестве. Чтобы изменить свою жизнь, она обратилась к Александру Рогову.

Мария оказалась невероятно милой и доброй женщиной, хотя ее внешний вид вводил в замешательство. Макияж выглядел довольно агрессивно, а в сочетании с ярко-рыжим цветом волос заставлял вспомнить сороковые годы прошлого века. Дополняли образ героини многочисленные блузки в цветочек.

В новых образах, подобранных Роговым, Мария скинула по меньшей мере десяток лет. Стилист подобрал женщине стильные и современные наряды, которые отлично сочетались друг с другом и создавали образ уверенной в себе, хотя немного романтичной женщины.

Но главной частью преображения оказались новая прическа и макияж. Результат работы стилистов просто поразил: Мария стала медовой блондинкой, нежной и привлекательной, а выглядела теперь молодой женщиной едва за 30. Сама героиня была в шоке от своей новой внешности. Теперь ей точно не грозит коротать жизнь наедине с кошками.