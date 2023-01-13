Стеснялся собственных фантазий: воображению Марчелло Мастроянни можно позавидовать

Марчелло Мастроянни считался одним из самых лучших актеров своего поколения. Но испытание славой далось ему непросто, и с возрастом у артиста началась бессонница. Он нашел удивительный способ борьбы с недугом — необычные фантазии.

Мастроянни представлял, что он находится в окопах. Самому актеру не доводилось через это пройти, однако рассказы отца о войне сильно впечатлили его еще в раннем детстве. Об этом Марчелло писал в книге, где подробно описывал свои странные фантазии, за которые ему даже было неловко.

Богатое воображение Мастроянни рисовало такую картину: он сидит в траншее вместе с соратниками на земле, а с неба капает дождь — успокаивающий и умиротворяющий. Позднее актер обратился к психоаналитику, чтобы понять, откуда берутся эти фантазии. Специалист ответил, что Мастроянни подсознательно хочет вернуться в утробу матери, где было так тепло, уютно и надежно. Марчелло разочаровало это простое разъяснение, ведь ему казалось, что все куда сложнее и интереснее.