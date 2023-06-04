Степаненко становится копией жены Петросяна: обомлеете, когда увидите

Брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко считался образцовым. Однако после 33 лет совместной жизни артисты расстались со скандалом, который обсуждала вся страна.

После грандиозного развода со Степаненко Евгений Ваганович женился на Татьяне Брухуновой. Нынешняя очаровательная избранница моложе юмориста на 44 года, но это не мешает их семейному счастью. Сегодня они воспитывают сына Вагана, названного в честь отца Петросяна.

Поклонники артиста отмечают, что 70-летняя Степаненко копирует свою молодую соперницу Брухунову. Елена Григорьевна феноменально похудела, сделала пластику и обновила зубы. Также она облачается в стильные костюмы, чтобы визуально убавить свой возраст. Но, по мнению многих, Степаненко далеко до Брухуновой, ведь у артистки нет веских аргументов против молодости.

Поклонники Петросяна обратили внимание еще и на то, что избранницы юмориста внешне похожи друг на друга: темные волосы средней длины, широкие лица и круглые щеки. Евгений Ваганович остается верен своему вкусу.