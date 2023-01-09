Ставшая толстушкой красотка из триллера «Области тьмы» взяла себя в руки: посмотрите на нее теперь

Одним из главных фильмов в карьере Эбби Корниш стал триллер «Области тьмы». Лента мгновенно сделала ее знаменитой, однако не помогла развить карьеру.

После выхода картины в прокат Эбби приняла участие еще в нескольких громких проектах, среди которых можно выделить сериал «Клондайк», «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Со временем она получала все меньше и меньше приглашений от режиссеров, и последние ее работы становились уже далеко не так успешны.

Одновременно с этим артистка начала страдать от проблем с лишним весом. Например, в сериале «Тайные дела подружек невесты» можно заметить, как сильно изменилась внешность Корниш. В течение нескольких лет она была практически не похожа на себя, однако не так давно решила исправить ситуацию. Судя по многочисленным снимкам в социальных сетях, артистке удалось вернуть свою прежнюю форму.

Подобное преображение не осталось без внимания пользователей Сети. Фанаты расхвалили Эбби за похудение и признались, что ее пример заставил многих заняться своим здоровьем и записаться в спортзал.