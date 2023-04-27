Ставил рекорды и бомжевал: куда пропал любовник-иностранец Самохиной (фото)

На счету жгучей красавицы Анны Самохиной было множество романов. Однажды перед ее чарами не устоял латвийский актер Арнис Лицитис, с которым она снималась в картине «Узник замка Иф».

Иностранный артист сыграл в ленте Георгия Юнгвальд-Хилькевича прокурора графа де Вильфора. На момент съемок Лицитис был знаменитостью, в отличие от молодой Самохиной. Но, несмотря на скудный актерский опыт, она отлично справилась с задачей. Многие говорили, что в этом заслуга Арниса, в которого Анна Владленовна влюбилась с первого взгляда. Между актерами начался тайный роман, ведь оба на тот момент не были свободны. Их отношения продлились три года.

Лицитис был рекордсменом Латвии по числу ролей — на его счету свыше ста работ в кино. Примечательно, что он сам озвучивал своих героев, ведь актер свободно говорил по-русски без акцента. Жизнь артиста была омрачена одним неприятным событием. В 90-е латвийские власти лишили Арниса его квартиры — виной тому стала программа денационализации жилья. Ему приходилось буквально бомжевать, но на помощь пришла его возлюбленная, которая предложила переехать к ней.

В старости актер уже не был тем графом из «Узника замка Иф». Он поправился, обзавелся лысиной и глубокими морщинами. Лицитиса не стало год назад — он скончался в 76 лет от остановки сердца. До последнего артист снимался в кино и играл в театре.