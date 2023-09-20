Старый фонд и убогая квартира: звезда «Татьяниного дня» подарила матери жилье и привела народ в ярость

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова подарила своей маме на день рождения старенькую двухкомнатную квартиру в старом фонде. Момент вручения презента актриса записала на телефон и выложила видео у себя в социальных сетях. Женщина так растрогалась от поступка дочери, что расплакалась.

Сама же Рудова попросила маму не обращать внимания на обстановку, а только осматривать владения и вид из окна. Артистка добавила, что впереди предстоит сделать капитальный ремонт. Сейчас в квартире старенький паркет и обои, плохие окна и двери. Однако в скором времени ее полностью переделают под маму звезды.

Несмотря на то, что Наталье Рудовой удалось осуществить свою мечту, которую она лелеяла с 12 лет, и подарить родительнице свое жилье, этот трогательный поступок многие поклонники осудили. Они назвали квартиру слишком убогой и убитой и не поняли, почему нельзя было приобрести недвижимость в новостройке. Рудова ответила недоброжелателям, что жилье и место мама выбрала сама.