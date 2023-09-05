«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России

В российском кино есть множество красивых и талантливых барышень. Но мало кто сможет тягаться по степени успешности и востребованности с Оксаной Акиньшиной. Она начала с фильма «Сестры» Сергея Бодрова-младшего, а потом засветилась в отечественных хитах «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Чернобыль» и даже снялась в голливудском блокбастере «Превосходство Борна».

Привлекательная звезда всегда отличалась бурной личной жизнью. Ее возлюбленными в разном время были Алексей Чадов и Сергей Шнуров. Последние несколько лет общественность подозревает Акиньшину в романе с Данилой Козловским. Правда, пользовательницы Сети не оценили выбор артистки, назвав Козловского старым и растерявшим свою красоту.