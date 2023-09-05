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«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России

5 сентября 2023 11:00
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России

Женщины не оценили внешность признанного секс-символа.

В российском кино есть множество красивых и талантливых барышень. Но мало кто сможет тягаться по степени успешности и востребованности с Оксаной Акиньшиной. Она начала с фильма «Сестры» Сергея Бодрова-младшего, а потом засветилась в отечественных хитах «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Чернобыль» и даже снялась в голливудском блокбастере «Превосходство Борна».

Привлекательная звезда всегда отличалась бурной личной жизнью. Ее возлюбленными в разном время были Алексей Чадов и Сергей Шнуров. Последние несколько лет общественность подозревает Акиньшину в романе с Данилой Козловским. Правда, пользовательницы Сети не оценили выбор артистки, назвав Козловского старым и растерявшим свою красоту.

«Раньше помоложе был классный („Легенда № 17“, „Экипаж“), а сейчас как-то просел, выглядит как старый дед», «Когда первый раз увидела в ленте „Мы из будущего“, то очень понравился. Сейчас он заматерел что ли», — написали об актере россиянки в Интернете.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, legion-media.ru
Алла Новикова
Алла Новикова
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