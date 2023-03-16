Старые фото врут: размер одежды Мэрилин Монро станет для вас сюрпризом

При свете софитов голливудские звезды, как правило, выглядят безупречно. Создается впечатление, что все топовые знаменитости никогда не полнеют и не имеют проблем с лишним весом. Однако это совсем не так.

Многие уверены, что легендарная красотка Мэрилин Монро обладала стройной фигурой. Но, по некоторой информации, размер одежды, которую носила кинозвезда, был 50-м, то есть XL. А это уже немалые пропорции, учитывая, что ее рост составлял 166 см.

Масла в огонь подлила актриса Элизабет Херли, которая как-то увидела наряды Монро вживую. Звезда фильмов про Остина Пауэрса отметила, что, судя по одежде Мэрилин, она была очень толстой и крупной дамой.

Поклонники артистки удивились, узнав, что их любимица была далеко не миниатюрной и стройной красавицей, какой она выглядит на фотографиях. Впрочем, не все верят словам Херли и в достоверность информации про 50-й размер одежды Монро. Они списывают это на то, что в те времена параметры высчитывались совсем по-другому. А сама Мэрилин всю свою жизнь придерживалась примерно одного веса и никогда не была полной.