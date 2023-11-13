Старуха и молодуха: единицы знали реальный возраст Верочки из «Служебного романа»

Лирическая комедия «Служебный роман» вышла на экраны в далеком 1977 году и быстро разошлась на цитаты. Сценарий был написан самим Эльдаром Рязановым. В основу сюжета легла пьеса мэтра, написанная в соавторстве с драматургом Эмилем Брагинским. Произведение под названием «Сослуживцы» успешно шло в столичных театрах в начале 70-х.

Фанатам знаменитой киноленты стоит присмотреться к пьесе хотя бы потому, что она раскрывает многие любопытные подробности знаменитой истории. Например, из театральной пьесы можно узнать описания героев, особенности их облика и характера, а также выяснить реальный возраст персонажей.

Многие гадали, сколько же лет Верочке. Ответ можно найти в «Сослуживцах». Исполнительнице роли болтливой секретарши Лии Ахеджаковой на момент выхода картины было 39 лет, а вот ее персонаж намного моложе. По задумке авторов, первой моднице учреждения всего 23 года. Почему в фильм пригласили такую «взрослую» актрису, остается загадкой. Видимо, Рязанов решил отойти от приверженности первоисточнику и сделал выбор в пользу самых ярких артистов, далеко не всегда подходящих под описания героев.