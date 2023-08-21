Старшего сына Табакова в кино больше не снимают: узнав причину, точно расстроитесь

Антон, старший наследник Олега Табакова, имел все шансы построить успешную актерскую карьеру. Наличие таланта, именитой фамилии и видной внешности могли бы гарантировать востребованность и признание, но Табаков-младший выбрал другой путь.

Антон начал рано сниматься в кино. В семь лет он появился в картине «Четвертый папа», а в 16 — в экранизации «Тимур и его команда». Главная роль принесла Табакову-младшему огромную популярность, а миллионы советских девочек влюбились в его героя.

Однако в начале 90-х Антон решил уйти из кино, ведь индустрия переживала тяжелые времена. Он «переключился» на ресторанный бизнес и смог построить целую империю.

Кризис 90-х стал не единственной причиной ухода Табакова-младшего из актерства. Антон не хотел, чтобы его постоянно сравнивали с отцом, ведь в этой неравной борьбе ему не было суждено выиграть: конкурент оказался слишком силен. Поэтому он решил не возвращаться в кино, к огромному сожалению поклонников.

Впрочем, многие поддержали выбор Антона. А вот его единокровный брат Павел поступил иначе — он активно строит карьеру актера. Но его то и дело сравнивают с отцом, что не может не бить по самооценке.