Старше юной матери: народ в шоке от дочери красотки Джессики Альбы (фото)

Дети селебрити порой привлекают к себе не меньшее внимание, чем их звездные родители. Старшая дочь такой известной актрисы, как Джессика Альба, знает об этом не понаслышке. Все дело в том, что внешность Онор Мари Уоррен никого не оставляет равнодушным.

Особенно активно о звездной наследнице заговорили после того, как Альба опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлена в окружении своих детей. «С моими лучшими друзьями», — отметила в подписи к кадру любимая многими актриса.

И если вид средней дочери артистки, 11-летней Хэвен Гарнер, и сына, пятилетнего Хэйеса, вызвал у публики лишь умиление, то внешность Онор многих неприятно удивила. Интернет-пользователи пришли к выводу о том, что 14-летняя звездная наследница выглядит даже старше собственной матери, которая в 41 год по-прежнему похожа на юную девчонку.