Старше Шварценеггера: Сара Коннор из «Терминатора» изменилась так, что не узнать

Линда Хэмилтон заслуженно считается легендой мирового кино. Она воплотила образ волевой и бесстрашной Сары Коннор, матери спасителя человечества Джона Коннора.

Роль принесла Линде бешеную популярность, но у этой оглушительной славы был мощный побочный эффект. У актрисы появилось биполярное расстройство, из-за чего ее настроение резко менялось. Хэмилтон срывалась на истерики, страдала от недосыпа и нехватки отдыха. Ситуация усугубилась, когда у Линды случился выкидыш.

Позднее она все же родила сына от первого мужа Брюса Эббота, но брак сохранить не удалось.

После этого актриса пристрастилась к спиртному. Это совпало с изнуряющими нагрузками на съемках второго «Терминатора» и регулярными тренировками. Спас Линду брак с режиссером Джеймсом Кэмероном, от которого она родила дочь. Но послеродовая депрессия снова «ударила» по состоянию актрисы. Брак разрушился, и Хэмилтон осталась одна.

Сегодня актрисе 66 лет, и из «железной леди» она превратилась в иссохшую старушку. Тяжелая судьба оставила неизгладимый отпечаток на ее лице, которое испещрено морщинами. Неудачная прическа и макияж только подчеркивают все несовершенства Хэмилтон. Теперь Линда выглядит старше Железного Арни, а ведь ему целых 75 лет.