Старость подкралась незаметно: Дейнерис и кхал Дрого воссоединились 12 лет спустя

Пара Дейнерис Таргариен и кхала Дрого стала одной из самых любимых у фанатов «Игры престолов». Они блистали только в первом сезоне, но этого оказалось достаточно, чтобы навсегда остаться в сердцах зрителей.

Недавно кхалиси и кхал воссоединились через 12 лет после экранной разлуки. Актеры Эмилия Кларк и Джейсон Момоа встретились на фестивале Sundance, который проводится ежегодно. Об этом знаменательном событии актриса рассказала в своих соцсетях и приложила фотографию, на которой она запечатлена вместе с экс-коллегой по «Игре престолов».

Поклонники испытали шквал бурных эмоций. «Кхал и кхалиси вместе навсегда!», «Наконец-то они сошлись после стольких лет», «Вам пора пожениться!» — писали восторженные фанаты.

Однако некоторые заметили возрастные изменения, которые коснулись кумиров. Видимо, у Момоа начались проблемы со зрением, и теперь он носит очки. Да и Кларк уже не та юная дева с роскошной шевелюрой — у актрисы жидкие волосы, а ее лицо постепенно покрывается морщинами, которые она старательно скрывает от камер.

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