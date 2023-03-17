Старость не приговор: эти слова Мэрил Стрип помогут каждой женщине принять ее возраст

Критики не раз называли Мэрил Стрип одной из главных актрис нашего времени. Звезда экрана не делает интриги из того, что помогает ей держать себя в форме и становиться только лучше.

В свои 73 года артистка пришла к выводу о том, что не стоит воспринимать возраст как срок годности. По уверению Стрип, даже будучи маленькой восьмилетней девочкой, она совсем не боялась старости. Напротив, знаменитость восхищалась своей любимой бабушкой и, желая быть похожей на нее, рисовала на своем лице глубокие морщины.

В одном из интервью звезда Голливуда произнесла слова, которые помогут каждой принять ее возраст. «Мы в старости те, кем должны были стать в восемь лет. А в восемь — те, кем станем в старости», — отметила Стрип. Вдобавок к этому она подчеркнула, что ни как обычная женщина, ни как актриса, не считает внешность своим главным козырем. По словам артистки, те, кто зависят от своего внешнего вида, попадают в ловушку, выбраться из которой не так-то просто.