Старость близко: от происходящего с Шарлиз Терон мурашки по коже (фото)

Возраст женщины выдают не только морщины на лице. У многих с годами на спине появляется предательский «вдовий горбик». Признанные красавицы Голливуда не стали исключением, ведь они тоже подвержены возрастным изменениям.

Не так давно общественность взбудоражили фотографии Шарлиз Терон. Звезда «Адвоката дьявола» появилась на публике в откровенном наряде, в котором был отчетливо виден такой горбик. Вообще, эта часть тела у Терон кажется проблемной. Она часто сутулится, а ее шея всегда находится в полусогнутом положении.

Поклонникам совсем не хочется видеть роскошную Шарлиз постаревшей. Но возраст рано или поздно берет свое, и сегодня 47-летняя актриса уже не может выглядеть так же, как в свои лучшие годы.

Еще одной жертвой «вдовьего горбика» стала звезда «Дневника памяти» Рэйчел Макадамс. Ее осанка далека от идеальной, поэтому неудивительно, что к 44 годам у актрисы накопились отложения. Также аналогичная проблема не обошла стороной и обаятельную Кэмерон Диас.