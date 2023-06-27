Старик и старуха: Янковский и Фандера ссохлись и поседели, хотя им даже 60 нет (фото)

Еще не так давно в Сети активно обсуждался развод Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Об этом заговорили на фоне переезда артистки в Грузию. Режиссер не последовал вслед за женой и в результате спровоцировал слухи о семейном разладе.

Теперь же стало очевидно: фанаты переживали напрасно. Знаменитости и не думают расторгать свой многолетний брак. Об этом говорит тот факт, что супруги наконец воссоединились. В личном Telegram-канале Фандеры появилась фотография, на которой она запечатлена с благоверным.

Но теперь у публики появился новый повод для пересудов. Увидев кадр, многие интернет-пользователи испытали неподдельный шок. Янковскому и его избраннице еще нет и 60 лет, но они уже ссохлись и поседели. На снимке талантливая актриса и не менее талантливый режиссер выглядят как старик и старуха, чем немало огорчили своих поклонников.