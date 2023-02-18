Старейшему мужчине в мире исполнилось 122 года: вы удивитесь секрету его долголетия

Андрелино Виейра да Силва может похвастаться тем, что уже сегодня является счастливым прапрадедушкой. В 122 года у него огромное количество наследников младше его в несколько раз при этом он выглядит как обычный пенсионер с лучезарной улыбкой и добрым взглядом.

Мужчина, родившийся в 1901 году, не считает свой возраст чем-то особенным и не хочет особых почестей. Однако его история все же разлетелась по миру, и тысячи людей захотели узнать секрет долголетия бразильца.

Его внучка все таки поделилась подробностями о повседневной жизни своего дедушки, но вряд ли эта информацию можно назвать тайной.

Оказалось, что пенсионер старается быть активным и сам о себе заботиться, не прося помощи у родственников. Он также посещает уроки бразильских танцев, что, несомненно, полезно для всего организма. К таким простым советам определённо стоит прислушаться.