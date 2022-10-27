Старческие морщины и брыли: свежее фото блондинки из «Зены» повергнет вас в шок

Актриса Рене О’Коннор завоевала любовь мужчин и женщин по всему миру, когда играла подругу главной героини в знаменитом сериале «Зена — королева воинов». Воплотить на экране образ бесстрашной Габриэль Рене смогла с легкостью, ведь она с детства занималась верховой ездой, карате, тхэквондо и еще некоторыми боевыми искусствами, а также отлично владела мечом.

Многие поклонники считали, что у Рене и исполнительницы роли Зены, актрисы Люси Лоулесс, на съемках был бурный роман. Да и химия между их экранными героинями наводила на определенные мысли. Однако на самом деле Рене дважды была замужем, у нее двое детей.

Теперь воительница Габриэль уже далеко не так прекрасна: на свежих фотографиях актрисы легко можно заметить и морщины, и обвисшие щеки, и раннюю седину. Но тем не менее 51-летняя Рене по-прежнему стремится поддерживать себя в хорошей физической форме. И, возможно, когда-нибудь мы снова увидим ее на экране.