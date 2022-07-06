«Становится все хуже и хуже»: омолодившуюся Долину растоптали

66-летняя Лариса Долина последние несколько месяцев демонстрирует в Telegram свежие молодежные образы. Однако не все из них модные эксперты считают удачными. Например, звездный стилист-парикмахер Анвар Очилов считает, что в попытках омолодиться Долина допускает обидные промахи.

Он разобрал несколько образов певицы, удивившись ее выбору. Очилов заметил, что артистка может позволить себе надеть мятые и неопрятные костюмы, а также подобрать к нарядам несочетающиеся аксессуары. Но большее внимание эксперт уделил укладке звезды, назвав ее неудачной и устаревшей.

Анвар сравнил прическу Долиной с гнездом из-за колтунов и текстуры волос. По его словам, певица до сих пор следует моде 90-х и предпочитает начесы и объемные укладки, хотя сейчас это уже неактуально. Очилов привел в пример Надежду Кадышеву, которая смогла поменять прическу после долгих лет постоянства. Долина же, по мнению эксперта, никак не может решиться на хорошую стрижку и обновление цвета волос.