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«Становится все хуже и хуже»: омолодившуюся Долину растоптали

6 июля 2022 11:15
«Становится все хуже и хуже»: омолодившуюся Долину растоптали

Известный стилист раскритиковал образы певицы.

66-летняя Лариса Долина последние несколько месяцев демонстрирует в Telegram свежие молодежные образы. Однако не все из них модные эксперты считают удачными. Например, звездный стилист-парикмахер Анвар Очилов считает, что в попытках омолодиться Долина допускает обидные промахи.

Он разобрал несколько образов певицы, удивившись ее выбору. Очилов заметил, что артистка может позволить себе надеть мятые и неопрятные костюмы, а также подобрать к нарядам несочетающиеся аксессуары. Но большее внимание эксперт уделил укладке звезды, назвав ее неудачной и устаревшей.

«Становится все хуже и хуже»: омолодившуюся Долину растоптали

Анвар сравнил прическу Долиной с гнездом из-за колтунов и текстуры волос. По его словам, певица до сих пор следует моде 90-х и предпочитает начесы и объемные укладки, хотя сейчас это уже неактуально. Очилов привел в пример Надежду Кадышеву, которая смогла поменять прическу после долгих лет постоянства. Долина же, по мнению эксперта, никак не может решиться на хорошую стрижку и обновление цвета волос.

«Становится все хуже и хуже», — заметил стилист для «Экспресс газеты».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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