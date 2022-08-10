Станет нищей и бездомной: Шукшина в одночасье лишилась 200 миллионов рублей

Мария Шукшина снова стала участницей громкого скандала. Актриса, которая то позволяет себе резкие заявления в сторону коллег, то бурно выясняет отношения с семьей, столкнулась с финансовыми трудностями. Шукшина еще в середине «нулевых» пожелала стать обладательницей трех больших квартир в элитном ЖК в центре Москвы. И хотя комплекс уже построен, Мария рискует остаться и без денег, и без жилья.

Как выяснило издание «СтарХит », с момента сдачи дома в 2014 году и до сих пор Шукшина не может получить от застройщика документы на право собственности. Таким образом, она не только не имеет возможности самой проживать в апартаментах, но и, например, продать их. При этом общая стоимость одной 4-комнатной квартиры и двух «двушек» превышает 200 млн рублей. Отчаявшаяся актриса уже обратилась в суд с иском о признании своей недвижимости. Рассмотрение дела запланировано на сентябрь.

Cестра Шукшиной Ольга также сейчас занята судебным разбирательствами. Вместе со сводной сестрой по отцу Екатериной они спорят с Надеждой Бабкиной,в чьем театре уже некоторое время идет спектакль по мотивам произведений Василия Шукшина. Женщины утверждают, что отчислений за авторские права они не получают. Любопытно, что Мария Шукшина задействована в этой постановке.