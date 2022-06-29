Стала жертвой мошенников: Жанна Эппле не стала молчать

57-летняя Жанна Эппле рассказала о том, что звезды тоже становятся жертвами мошенников. Она не стала молчать и описала, как ее обвела вокруг пальца аферистка. В период изоляции из-за коронавируса она познакомилась с девушкой, которая уверяла, что является дочерью троюродного брата Эппле Андрея. В подтверждение своих слов незнакомка раскрыла семейные секреты Жанны, известные только ее родственникам.

Актриса тепло отнеслась к племяннице. Как рассказала актриса для портала «7 дней », она помогла ей поступить в театральный вуз, много раз одалживала деньги и покупала хорошую одежду. Жанна предположила, что ей не хватало опыта эмоциональных отношений с девочками, так как актриса воспитывала лишь сыновей. Однако она начала подозревать неладное, когда девушка попросила у нее большую сумму денег на открытие бизнеса. В гостях у племянницы Эппле заглянула в ее документы и увидела, что отчество не совпадает с именем брата Жанны.

Как выяснилось, предприимчивая девушка просто работала в кафе, которое принадлежало брату актрисы. Там она и решила пойти на мошенничество из-за бедственного финансового положения.