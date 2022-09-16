Стала жертвой мошенников? Похвалившуюся миллионами Бузову вынудили раскошелиться

Ольга Бузова удивила поклонников, рассказав о своих инвестициях. Как призналась телеведущая, она после долгих размышлений решила приобрести дом в Сочи за 100 млн рублей.

По словам звезды «Дома-2», она долго шла к этому важному решению. Впервые о покупке она задумалась еще несколько месяцев назад, когда отдыха на побережье. После этого теледива размышляла и советовалась с близкими, но в итоге решилась на сделку.

При этом, как пишет портал «7 дней», телеведущая могла оказаться жертвой мошенников. Дело в том, что не так давно на продажу был выставлен практически такой же особняк, но стоил он 35 млн рублей. Эксперты, изучившие местный рынок, уверены, что жилье в той части города вряд ли будет стоить настолько дорого.

Сама Бузова пока не рассказала, из чего сложилась стоимость ее нового дома. Сейчас, по словам знаменитости, она намерена заниматься обустройством жилья и его ремонтом.