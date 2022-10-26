Стала русским «спонсором»: вы едва узнаете звезду «Дикой орхидеи» сейчас (фото)

После выхода фильма «Дикая орхидея» в 1989 году Жаклин Биссет получила статус самой красивой актрисы планеты. О ней мечтали миллионы мужчин по всему миру, а женщины считали, что у звезды нет отбоя от поклонников. Так и было, однако союзы Биссет сложно назвать удачными. Именно поэтому она никогда не была замужем и так не обзавелась детьми.

Одним из самых продолжительных романов Жаклин стали ее отношения с советским артистом балета Александром Годуновым. Эмигрировавший в США мужчина мечтал о звездной карьере, а актриса, влюбленная в избранника, стала для него своеобразным «спонсором». Она оплатила ему жилье, договаривалась за него в Голливуде. Но успеха Годунов так и не обрел: к его «громким» работам можно причислить лишь роль террориста в «Крепком орешке».

Во всех неудачах Александр винил Биссет. И после семи лет романа артист ушел от звезды. Она утешилась в союзе с Венсаном Пересом, но и эти отношения не продлились долго. Сейчас 78-летняя актриса мало чем напоминает красавицу из «Дикой орхидеи». Она по-прежнему снимается, правда, теперь лишь в эпизодических ролях.