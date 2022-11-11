Стала невероятной красавицей: куда пропала дочь Горбункова из «Бриллиантовой руки»

Александра Лисютина попала в кино совсем случайно. Хороший знакомый ее дедушки убедил мужчину привести 4-летнюю внучку на пробы в фильм «Бриллиантовая рука». Маленькая Саша с ангельской внешностью прекрасно подходила Леониду Гайдаю на роль дочери Горбункова. От работы с Лисютиной оказались в восторге даже те актеры, которые не очень любили сниматься с детьми. Девочка не перетягивала на себя внимание, слушалась режиссера и не капризничала.

По мере взросления Александра все больше понимала, что не мечтает о карьере актрисы. Она выросла в невероятную красавицу, которая могла бы украсить собой любой фильм. Но вместо этого Лисютина получила медицинское образование и стала стоматологом.

Ее ценили и коллеги, и пациенты. Но она удовольствия от работы не получала: врачебные знания позволили ей довольно быстро распознать у себя тревожные симптомы. Постонные перемены настроения, эмоциональность и импульсивность, провалы в памяти — все это свидетельствовало о психическом расстройстве. Александра ушла из профессии и каждые полгода лечилась в клиниках, справляясь с обострениями.

В последний раз зрители увидели ее на экране в 2012 году в программе «Звездочки любимых фильмов». Спустя несколько месяцев 47-летняя Лисютина вновь попала в больницу, где свела счеты с жизнью.