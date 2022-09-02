Стала матерью в 56: вы ахнете, увидев сына звезды фильма «Тегеран-43» Белохвостиковой

Наталия Белохвостикова не побоялась сделать решительный шаг. В 56 лет знаменитость, которая уже поставила на ноги дочь Наталью, вновь стала матерью.

Вместе с супругом Владимиром Наумовым актриса в 2007 году усыновила трехлетнего мальчика по имени Кирилл. Артистка рассказывала, что незадолго до этого ей снился один и тот же сон, в котором она видела одинокого малыша, который идет по коридору.

Наследника звезда фильма «Тегеран-43» встретила в детском доме, где ей довелось выступать. Кирилл сам подошел к актрисе и попросил ее подарить ему крестик. Тогда-то Белохвостикова и поняла, что это судьба.

Впоследствии артистка не пожалела о принятом решении. Сегодня ее наследнику уже 18 лет. Снимок, на котором Белохвостикова запечатлена вместе с сыном, в Сети разместил телеведущий Борис Корчевников. Интернет-пользователи тут же сошлись во мнении, что парень стал настоящим «красавцем, выросшим в любви».