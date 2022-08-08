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Киноафиша Статьи Стала блондинкой: изменившаяся до неузнаваемости Медведева шокировала фанатов

Стала блондинкой: изменившаяся до неузнаваемости Медведева шокировала фанатов

8 августа 2022 17:55
Стала блондинкой: изменившаяся до неузнаваемости Медведева шокировала фанатов

Поклонники не смогли скрыть своих восторгов.

Евгения Медведева шокировала поклонников переменами в стиле. Фигуристка предстала со светлым цветом волос в своих социальных сетях.

После завершения профессиональной карьеры спортсменка все чаще начала экспериментировать со своей внешностью. Медведева не только меняет образы, но и принимает участие в весьма необычных для себя фотосессиях. Например, не так давно она украсила обложку мужского издания Maxim.

В этот же раз фигуристка примерила светлое каре. На нескольких кадрах, сделанных фотографом Кристиной Карагевурян, спортсменка красуется с новой прической в изящном белоснежном платье.

Стала блондинкой: изменившаяся до неузнаваемости Медведева шокировала фанатов

Пользователи сети остались в восторге от метаморфозы Медведевой. В комментариях они осыпали ее комплиментами и похвалили за смелость.

«Куколка», «Сама нежность», «Я в восторге», — пишут фанаты.

При этом некоторые предположили, что знаменитость действительно сменила прическу. Однако сама Медведева позднее опровергла эти домыслы, показав, что всего лишь экспериментировала с париком.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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