Стала блондинкой: изменившаяся до неузнаваемости Медведева шокировала фанатов

Евгения Медведева шокировала поклонников переменами в стиле. Фигуристка предстала со светлым цветом волос в своих социальных сетях.

После завершения профессиональной карьеры спортсменка все чаще начала экспериментировать со своей внешностью. Медведева не только меняет образы, но и принимает участие в весьма необычных для себя фотосессиях. Например, не так давно она украсила обложку мужского издания Maxim.

В этот же раз фигуристка примерила светлое каре. На нескольких кадрах, сделанных фотографом Кристиной Карагевурян , спортсменка красуется с новой прической в изящном белоснежном платье.

Пользователи сети остались в восторге от метаморфозы Медведевой. В комментариях они осыпали ее комплиментами и похвалили за смелость.

«Куколка», «Сама нежность», «Я в восторге», — пишут фанаты.

При этом некоторые предположили, что знаменитость действительно сменила прическу. Однако сама Медведева позднее опровергла эти домыслы, показав, что всего лишь экспериментировала с париком.