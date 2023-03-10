Стал лишь «мужем Амаль»: на ком на самом деле женился Джордж Клуни

В современном мире актеры и певцы получают гораздо больше внимания, чем представители любых других профессий. Но, женившись на Амаль Аламуддин, голливудский красавчик Джордж Клуни немного пошатнул этот устоявшийся факт.

Избранницей артиста стала не просто привлекательная девушка с утонченным стилем, а талантливая правозащитница с блистательным умом и юридическим образованием. Благодаря знаниям и упорству она построила успешную карьеру, о которой мечтают многие адвокаты. Теперь Амаль борется за права этнических меньшинств, женщин, а также несправедливо обвиненных журналистов.

Работа этой красавицы и помолвка с известным актером принесли ей всемерную славу. А для некоторых супруга Джорджа Клуни стала более влиятельной фигурой, чем он сам. Так, на вручении престижной премии «Золотой глобус» ведущая Тина Фрей назвала голливудскую звезду лишь мужем Амаль.