Стал копией Преснякова: россияне ахнули от вида изменившегося до неузнаваемости внука Пугачевой

Дени Байсаров удивил пользователей Сети неожиданным преображением. Не так давно знаменитость вернулся из отпуска и поделился в своем Telegram-канале серией снимков из поездки. Поклонники не оставили без внимания публикацию, однако в первую очередь обратили внимание на перемены внешнего вида внука Пугачевой.

Как отметили внимательные подписчики, теперь Дени стал похож на своего брата Никиту Преснякова. Схожести добавили рыжие кудри, с которыми теперь ходит сын Орбакайте и которые уже давно стали визитной карточкой музыканта.

«Даже посетила мысль, что мы потеряли нашего голубоглазого блондинчика», — пишут фанаты в блоге звезды социальных сетей.

При этом многие попытались узнать причину таких неожиданных перемен в образе Байсарова, но парень предпочел проигнорировать эти вопросы.