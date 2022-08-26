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Стал копией Преснякова: россияне ахнули от вида изменившегося до неузнаваемости внука Пугачевой

26 августа 2022 14:30
Стал копией Преснякова: россияне ахнули от вида изменившегося до неузнаваемости внука Пугачевой

Знаменитость не стесняется копировать стиль своего родственника.

Дени Байсаров удивил пользователей Сети неожиданным преображением. Не так давно знаменитость вернулся из отпуска и поделился в своем Telegram-канале серией снимков из поездки. Поклонники не оставили без внимания публикацию, однако в первую очередь обратили внимание на перемены внешнего вида внука Пугачевой.

Как отметили внимательные подписчики, теперь Дени стал похож на своего брата Никиту Преснякова. Схожести добавили рыжие кудри, с которыми теперь ходит сын Орбакайте и которые уже давно стали визитной карточкой музыканта.

Стал копией Преснякова: россияне ахнули от вида изменившегося до неузнаваемости внука Пугачевой

«Даже посетила мысль, что мы потеряли нашего голубоглазого блондинчика», — пишут фанаты в блоге звезды социальных сетей.

При этом многие попытались узнать причину таких неожиданных перемен в образе Байсарова, но парень предпочел проигнорировать эти вопросы.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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