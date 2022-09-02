Стал еще ужаснее: Джоффри из «Игры престолов» теперь не узнать

Фанаты «Игры престолов» не любят Джоффри Баратеона, блестяще сыгранного Джеком Глисоном. Он настолько реалистично воплотил на экране образ отталкивающего и подлого персонажа, что даже сталкивался с травлей в социальных сетях, потому что не все зрители могли отделить актера от его роли. Неудивительно, что сейчас артист взял паузу в карьере и всеми силами начал эксперименты с внешностью, чтобы навсегда откреститься от наследия злобного принца.

Сегодня на снимках в социальных сетях актера едва можно узнать. Джек Глисон уже давно не красит волосы в светлый: он отказался от прославившего его оттенка ради натурального цвета. Также артист выбирает скромные костюмы пастельных оттенков. К тому же Джек теперь отращивает усы. Жидкие волоски, вероятно, еще больше округляют лицо поправившегося актера, поэтому фанаты не упускают возможность лишний раз уколоть актера.

«Отвратительные усы», «Злосчастная та роль ― сыграл отлично и страдает от этого», «Сыграл так, что просто радостно было смотреть, как его персонажа отравили», ― пишут пользователи Сети.

Впрочем, несмотря на неудачные эксперименты с образом, недавно стало известно, что актер женился. Свадьбу он провел в небольшом ирландском городке в кругу самых близких родственников. Слова о своем уходе из кино артист пока не забрал обратно, но уже начал заниматься смежным делом: он организовал свою собственную театральную студию.