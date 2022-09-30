США, Индия, Китай: как выглядели Кати Пушкаревы из других стран

Настоящие поклонники российского сериала «Не родись красивой» знают, что на самом деле это адаптация колумбийской «мыльной оперы» под названием «Я — Бетти, дурнушка». Но эту историю воплощала не только актриса Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой, но и десятки других девушек в тех странах, которые также купили права на экранизацию.

В США над названием адаптации не стали думать чересчур долго, просто обрезав оригинальное колумбийское название: так в 2006 году на канале NBC появился сериал «Дурнушка». Главную роль Бетти Суарес сыграла дочь эмигрантов из Гондураса Америка Феррера. Кстати, именно она во время съемок придумала для процесса превращения дурнушек специальный термин — «беттификация».

Не осталась в стороне и Индия: болливудские сценаристы представили своим зрителям продукт под названием «Такой, как Джесси, больше нет». Главную роль исполнила известная модель Мона Сингх, которой пришлось появляться в образе Джесси еще несколько лет после окончания съемок — такими суровыми оказались условия ее контракта.

В Китае версия «беттификации» называлась «Дурнушка У Ди». Там главная героиня, которую играла актриса Шера Ли, тоже носила очки и брекеты, но зрители остались недовольны — У Ди выглядела красивой вопреки всем стараниям гримеров и костюмеров.