Срочно нужно избавиться: женские привычки из СССР, которые сейчас кажутся нелепыми

Тотальный дефицит заставлял советских женщин бережно относиться к вещам. Это сейчас психологи рекомендуют избавляться от старой одежды, чтобы не захламлять квартиру и чувствовать себя свободнее. А дамы в Советском союзе изрядно поношенные вещи носили дома, чтобы не выбрасывать. При этом новую и нарядную одежду надевали только по большим праздником. Также было и с красивой посудой, которая томилась в серванте до лучших времен.

В наш век парни с длинными волосами или девушки с пирсингом никого не удивляют, а в СССР было не принято выделяться из толпы, а к стилягам и модникам относились с осуждением.

Сейчас можно подобрать относительное бюджетные шампуни, а в советские времена поиск бьюти-продуктов был непростым делом.

Несмотря на то, что разбавленный шампунь плохо промывает волосы, многие наши женщины продолжают подливать воду в опустевшие тюбики. В СССР многие дамы, чтобы быть красивыми, пользовались народными рецептами – яйца для блеска волос, горчица от перхоти, огурцы на глаза. В наши дни есть куда более качественные средства – и на любой вкус и кошелек.