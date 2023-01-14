Сразу видно, что прошло 19 лет: гляньте, как изменился Леня Филатов из «Диверсанта»

Алексея Бардукова чаще всего можно увидеть в фильмах с военной тематикой. Кажется, что он был рожден для роли отважного и смелого солдата.

Широкую популярность актер получил после выхода сериала «Диверсант», в котором исполнил одну из ключевых ролей. Образ красавца Лени Филатова сделал молодого человека кумиром многих девушек и примером храбрости для мужской половины зрителей. Кроме того, артист стал настоящим профессионалом, которого стремился пригласить к себе каждый режиссер. Фильмография Бардукова начала стремительно пополняться новыми работами, и он стал настоящей звездой российского кинематографа.

Однако, вернувшись к роли знаменитого солдата, он немного разочаровал своих фанатов. Спустя 19 лет после выхода популярного сериала Алексей заметно изменился. Теперь его лицо покрыто морщинами, а взгляд потерял былую искру. С такими внешними данными мужчине, скорее всего, больше не предложат роли красивых и статных военных.

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