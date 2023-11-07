Сразу видно — разлучница: Тарковского и Кончаловского рассорила роковая женщина

Немногие знают, что некогда закадычных друзей Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского разлучила роковая женщина. Два режиссера соперничали не только в кино, но и на любовном фронте.

Эти мужчины были импозантными и привлекательными для женщин. Однажды получилось так, что постановщики стали ухлестывать за одной красоткой. Кончаловский в одном из интервью признался, что узнал об этом факте лишь спустя годы из автобиографической книги Валентины Малявиной. Ухаживая за ней, он и не подозревал, что то же самое делает и Тарковский.

«Первоначально раскол между нами произошел из-за того, что мы были соперниками в отношениях с женщинами, а тут у меня получалось лучше, чем у Андрея. Первая трещина появилась еще в Венеции, но я об этом узнал гораздо позднее — из книги Валентины Малявиной: она стояла между нами. Андрей был влюблен в нее, а я нагло ее отбивал», — рассказывал Кончаловский.

Впрочем, на совместную созидательную работу двух мэтров это не повлияло. После они вместе работали над «Андреем Рублевым», обсуждали «Солярис», однако спустя время их творческие пути все же разошлись.