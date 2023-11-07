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Сразу видно — разлучница: Тарковского и Кончаловского рассорила роковая женщина

7 ноября 2023 21:00
Сразу видно — разлучница: Тарковского и Кончаловского рассорила роковая женщина

Правда вскрылась спустя годы.

Немногие знают, что некогда закадычных друзей Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского разлучила роковая женщина. Два режиссера соперничали не только в кино, но и на любовном фронте.

Эти мужчины были импозантными и привлекательными для женщин. Однажды получилось так, что постановщики стали ухлестывать за одной красоткой. Кончаловский в одном из интервью признался, что узнал об этом факте лишь спустя годы из автобиографической книги Валентины Малявиной. Ухаживая за ней, он и не подозревал, что то же самое делает и Тарковский.

«Первоначально раскол между нами произошел из-за того, что мы были соперниками в отношениях с женщинами, а тут у меня получалось лучше, чем у Андрея. Первая трещина появилась еще в Венеции, но я об этом узнал гораздо позднее — из книги Валентины Малявиной: она стояла между нами. Андрей был влюблен в нее, а я нагло ее отбивал», — рассказывал Кончаловский.

Впрочем, на совместную созидательную работу двух мэтров это не повлияло. После они вместе работали над «Андреем Рублевым», обсуждали «Солярис», однако спустя время их творческие пути все же разошлись.

Сразу видно — разлучница: Тарковского и Кончаловского рассорила роковая женщина
Фото: Кадр из фильма «Иваново детство» (1962), legion-media.ru, unsplash.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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