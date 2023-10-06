Сразу видно – холостяк: в конюшне уютнее, чем в доме Балуева (фото)
Ремонт оказался далеко не идеальным.
Актер Александр Балуев пригласил шоу «Идеальный ремонт», чтобы преобразить гостиную в загородном доме под Москвой. Комната находится в пристройке к основному зданию. Общего стиля там нет: хозяева просто обставили помещение, чтобы было удобно.
За оформление гостиной принялась архитектор Ева Корбакова. Она решила объединить стиль комнаты с другими помещениями и создать единую концепцию деревенской избы. В доме появились балки, большие амбарные двери и даже настоящий сеновал. Актер остался доволен проделанной работой, а вот зрители не согласились с его мнением.
По мнению публики, вполне уютная гостиная превратилась в подобие конюшни, не хватает только стойла и настоящих лошадок.
«Сарай не лучшее место для отдыха, даже если его почистили», «Колхозный склад какой-то», — возмущаются разочарованные пользователи Сети.