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Сразу видно – холостяк: в конюшне уютнее, чем в доме Балуева (фото)

6 октября 2023 06:30
Сразу видно – холостяк: в конюшне уютнее, чем в доме Балуева (фото)

Ремонт оказался далеко не идеальным.

Актер Александр Балуев пригласил шоу «Идеальный ремонт», чтобы преобразить гостиную в загородном доме под Москвой. Комната находится в пристройке к основному зданию. Общего стиля там нет: хозяева просто обставили помещение, чтобы было удобно.

За оформление гостиной принялась архитектор Ева Корбакова. Она решила объединить стиль комнаты с другими помещениями и создать единую концепцию деревенской избы. В доме появились балки, большие амбарные двери и даже настоящий сеновал. Актер остался доволен проделанной работой, а вот зрители не согласились с его мнением.

По мнению публики, вполне уютная гостиная превратилась в подобие конюшни, не хватает только стойла и настоящих лошадок.

«Сарай не лучшее место для отдыха, даже если его почистили», «Колхозный склад какой-то», — возмущаются разочарованные пользователи Сети.

Сразу видно – холостяк: в конюшне уютнее, чем в доме Балуева (фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из телешоу «Идеальный ремонт» на Первом канале
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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