Сразу видно – холостяк: в конюшне уютнее, чем в доме Балуева (фото)

Актер Александр Балуев пригласил шоу «Идеальный ремонт», чтобы преобразить гостиную в загородном доме под Москвой. Комната находится в пристройке к основному зданию. Общего стиля там нет: хозяева просто обставили помещение, чтобы было удобно.

За оформление гостиной принялась архитектор Ева Корбакова. Она решила объединить стиль комнаты с другими помещениями и создать единую концепцию деревенской избы. В доме появились балки, большие амбарные двери и даже настоящий сеновал. Актер остался доволен проделанной работой, а вот зрители не согласились с его мнением.

По мнению публики, вполне уютная гостиная превратилась в подобие конюшни, не хватает только стойла и настоящих лошадок.