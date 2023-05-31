Сразу три фильма Рязанова признаны отвратительными: причина неожиданная

Тот случай, когда и на старуху бывает проруха.

Эльдара Рязанова принято считать гением, который никогда не допускал фатальных и непоправимых ошибок в работе. Однако сразу три фильма пера легендарного режиссера потерпели фиаско по общей, объединившей их причине. И вот в чем было дело.

Пострадало продолжение «Карнавальной ночи», «Тихие омуты» и «Ключ от спальни». Но в случае с этими тремя кинолентами власть и цензура совершенно точно ни при чем.

Фильмы провалились в прокате и не нашли позитивного отклика у аудитории как раз потому, что были созданы в «постцензурный», темный для Рязанова период, пишет издание «АиФ ». Мэтр никогда не оправдывался за неудачные картины, однако поговаривал, что он и сам был недоволен получившимся результатом.